Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo (B) präsentiert voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,30 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volvo (B) noch 3,65 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,13 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Volvo (B) einen Umsatz von 122,90 Milliarden SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,33 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,94 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 493,11 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at