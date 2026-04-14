Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo Car Registered B öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,337 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volvo Car Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 74,67 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 82,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,52 SEK, gegenüber 0,060 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 352,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 357,26 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at