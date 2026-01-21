Volvo Car AB Registered b Aktie

WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Volvo Car Registered B äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volvo Car Registered B noch 0,840 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 101,31 Milliarden SEK gegenüber 112,12 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,64 Prozent.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,644 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,17 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 365,30 Milliarden SEK, gegenüber 400,23 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at


