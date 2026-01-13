Erste Schätzungen: Volvo Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volvo Un stellt voraussichtlich am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,02 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 50,81 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 49,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at