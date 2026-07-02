Erste Schätzungen: Volvo Un stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Volvo Un lässt sich voraussichtlich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Volvo Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,560 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Volvo Un 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Volvo Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,66 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,73 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 48,86 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at