Erste Schätzungen: Volvo Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Volvo Un lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,484 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Volvo Un 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,28 Milliarden USD gegenüber 11,41 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 52,71 Milliarden USD im Vergleich zu 48,86 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at