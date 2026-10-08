Volvo AB Unsponsored American Depositary Receipts Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A2APYE / ISIN: US9288541082

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Volvo Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volvo Un wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,562 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 51,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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