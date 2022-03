Erste Schätzungen: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt voraussichtlich am 18.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,785 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 60,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,490 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 57,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 579,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 912,6 Millionen EUR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 EUR, gegenüber 1,99 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,52 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,29 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at