Erste Schätzungen: Vonovia SE präsentiert Quartalsergebnisse

Vonovia SE stellt voraussichtlich am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,428 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 816,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 66,02 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,70 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,090 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 3,38 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,13 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at