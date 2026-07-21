Erste Schätzungen: Vonovia SE präsentiert Quartalsergebnisse

Vonovia SE wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR gegenüber 0,380 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Vonovia SE 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 872,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vonovia SE 1,64 Milliarden EUR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,96 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,47 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden EUR, gegenüber 4,98 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at