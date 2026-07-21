Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Experten-Prognosen
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Vonovia SE präsentiert Quartalsergebnisse
Vonovia SE wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR gegenüber 0,380 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Vonovia SE 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 872,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vonovia SE 1,64 Milliarden EUR umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,96 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,47 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden EUR, gegenüber 4,98 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
20.07.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.07.26
|Vonovia-Aktie verliert erneut: Bewertung unter der Lupe (finanzen.at)
|
14.07.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)