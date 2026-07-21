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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Vonovia SE Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vonovia SE Un lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,231 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 45,58 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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