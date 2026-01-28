Vontier Aktie

WKN DE: A2P0AJ / ISIN: US9288811014

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vontier präsentiert Quartalsergebnisse

Vontier stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,853 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vontier 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 764,7 Millionen USD gegenüber 776,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,03 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,98 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

