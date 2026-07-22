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WKN DE: A2P0AJ / ISIN: US9288811014

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vontier stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vontier wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,805 USD je Aktie gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 747,1 Millionen USD gegenüber 773,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,41 Prozent.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber 2,76 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,03 Milliarden USD im Vergleich zu 3,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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