Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust legt Quartalsergebnis vor

Vornado Realty Trust lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,055 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Vornado Realty Trust 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 431,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vornado Realty Trust 461,6 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,085 USD je Aktie, gegenüber 4,20 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at