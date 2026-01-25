Vornado Realty Trust Aktie

Vornado Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893899 / ISIN: US9290421091

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vornado Realty Trust wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vornado Realty Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 444,7 Millionen USD im Vergleich zu 457,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,36 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,80 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Vornado Realty Trust

Vornado Realty Trust 32,14 -1,11%

