Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust präsentiert Quartalsergebnisse
Vornado Realty Trust präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,036 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vornado Realty Trust noch 3,70 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 454,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 441,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,069 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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