Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vornado Realty Trust wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,199 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 477,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 453,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,366 USD aus. Im Vorjahr waren 4,20 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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