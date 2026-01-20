Erste Schätzungen: Voya Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Voya Financial veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,00 USD, gegenüber 6,17 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at