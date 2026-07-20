Erste Schätzungen: Voya Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Voya Financial präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,08 USD aus. Im letzten Jahr hatte Voya Financial einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,39 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,80 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at