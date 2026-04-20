Erste Schätzungen: Voya Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Voya Financial wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,04 USD je Aktie gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,93 Prozent auf 2,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,29 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 8,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at