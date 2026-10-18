Erste Schätzungen: Voya Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Voya Financial wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Voya Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,80 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Voya Financial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,96 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Voya Financial 2,13 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,09 USD aus. Im Vorjahr waren 6,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 7,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at