Erste Schätzungen: Voyager Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Voyager Technologies lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,593 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,51 Prozent verringert. Damals waren -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 16,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,428 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,960 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 241,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 166,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at