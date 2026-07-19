Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Voyager Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Voyager Technologies äußert sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,878 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 49,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,042 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 240,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 166,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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