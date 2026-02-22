Erste Schätzungen: Voyager Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Voyager Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,369 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Voyager Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 48,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,140 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 167,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 144,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at