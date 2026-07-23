Erste Schätzungen: VTEX Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VTEX Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,046 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte VTEX Registered A ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 64,7 Millionen USD gegenüber 58,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,202 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 268,7 Millionen USD, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at