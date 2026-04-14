Erste Schätzungen: Vulcan Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vulcan Materials präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vulcan Materials 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vulcan Materials 1,63 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,24 USD, gegenüber 8,11 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 8,03 Milliarden USD im Vergleich zu 7,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at