Erste Schätzungen: Vulcan Materials zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vulcan Materials wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,12 USD aus. Im letzten Jahr hatte Vulcan Materials einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,85 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,41 USD, gegenüber 6,85 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 7,98 Milliarden USD im Vergleich zu 7,42 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at