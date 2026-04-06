Erste Schätzungen: W R Berkley stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

W R Berkley öffnet voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,18 Milliarden USD gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 13,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at