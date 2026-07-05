Erste Schätzungen: W R Berkley vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

W R Berkley wird sich voraussichtlich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte W R Berkley 1,00 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,25 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 USD, gegenüber 4,45 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 12,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at