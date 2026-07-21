W5 Solutions AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9BZ / ISIN: SE0016786040
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: W5 Solutions Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
W5 Solutions Registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,003 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 SEK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,15 Prozent auf 161,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 SEK, gegenüber 0,880 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 744,7 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 491,7 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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