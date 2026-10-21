Erste Schätzungen: W5 Solutions Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

W5 Solutions Registered veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,623 SEK. Das entspräche einem Verlust von 289,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 71,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 139,0 Millionen SEK gegenüber 81,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,500 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 785,2 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 491,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at