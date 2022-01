Erste Schätzungen: Wabash National präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wabash National präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 404,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 494,7 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD im Vergleich zu 0,150 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,84 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,48 Milliarden USD.

