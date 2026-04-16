Wabash National Aktie
WKN: 883541 / ISIN: US9295661071
|
16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wabash National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wabash National wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,36 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,24 Prozent auf 319,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,488 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wabash National Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Wabash National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Wabash National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Wabash National Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Wabash National Corp.
|7,70
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.