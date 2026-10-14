Erste Schätzungen: Wabash National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wabash National äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wabash National im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,455 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,970 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Wabash National nach den Prognosen von 2 Analysten 453,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 381,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,200 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,61 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at