Erste Schätzungen: WABCO India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WABCO India wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 56,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte WABCO India 66,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,62 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei WABCO India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,29 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 236,53 INR je Aktie, gegenüber 242,90 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,61 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 38,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at