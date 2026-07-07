Erste Schätzungen: Wabtec legt Quartalsergebnis vor

Wabtec wird voraussichtlich am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wabtec ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,07 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 USD, gegenüber 6,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 12,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at