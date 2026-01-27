Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wabtec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wabtec wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wabtec im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,23 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Wabtec 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wabtec 2,58 Milliarden USD umsetzen können.
12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,07 Milliarden USD, gegenüber 10,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
