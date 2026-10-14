WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Prognosen
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
WACKER CHEMIE präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,730 EUR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden EUR aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR im Vergleich zu -16,530 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 5,72 Milliarden EUR, gegenüber 5,49 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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