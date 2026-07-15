WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Experten-Prognosen 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE präsentiert Quartalsergebnisse

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von WACKER CHEMIE.

WACKER CHEMIE wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,405 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WACKER CHEMIE -0,490 EUR je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,49 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,882 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -16,530 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,74 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,49 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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