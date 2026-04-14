Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

WACKER CHEMIE gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten von der Bilanz erwarten.

WACKER CHEMIE wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,178 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WACKER CHEMIE in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,48 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,366 EUR, während im vorherigen Jahr noch -16,530 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,57 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,49 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at