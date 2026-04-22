Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Bilanz voraus
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wacker Neuson SE lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,91 Prozent auf 586,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wacker Neuson SE
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
