Wacker Neuson Aktie

Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Bilanz voraus 22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Wacker Neuson SE-Bilanz abgegeben.

Wacker Neuson SE lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,91 Prozent auf 586,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Analysen zu Wacker Neuson SE

mehr Analysen
17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
11.02.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
