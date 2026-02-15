Erste Schätzungen: Wajax stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wajax wird voraussichtlich am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,670 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1240,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 553,1 Millionen CAD – ein Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wajax 565,9 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,83 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,97 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,14 Milliarden CAD, gegenüber 2,10 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at