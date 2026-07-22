Erste Schätzungen: Wajax zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wajax wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Wajax für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,843 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 CAD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent auf 550,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 547,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,07 CAD im Vergleich zu 2,64 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,09 Milliarden CAD, gegenüber 2,15 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at