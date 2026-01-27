Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,912 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,870 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,86 Milliarden MXN gegenüber 274,70 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,02 MXN prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,08 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.022,34 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 958,51 Milliarden MXN im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

