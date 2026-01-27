Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie

Wal-Mart de Mexico SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PRL / ISIN: MX01WA000038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,912 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,870 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,86 Milliarden MXN gegenüber 274,70 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,02 MXN prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,08 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.022,34 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 958,51 Milliarden MXN im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV

mehr Nachrichten