Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie
WKN DE: A14PRL / ISIN: MX01WA000038
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 MXN gegenüber 0,710 MXN im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 251,28 Milliarden MXN im Vergleich zu 240,97 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 MXN, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1.075,63 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.011,60 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Aktien in diesem Artikel
|Wal-Mart de Mexico SAB de CV
|2,76
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.