Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 MXN gegenüber 0,710 MXN im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 251,28 Milliarden MXN im Vergleich zu 240,97 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 MXN, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1.075,63 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.011,60 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at