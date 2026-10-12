Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie

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WKN DE: A14PRL / ISIN: MX01WA000038

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert Quartalsergebnisse

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,721 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 250,63 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV einen Umsatz von 241,52 Milliarden MXN eingefahren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,06 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,87 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.049,44 Milliarden MXN, gegenüber 1.011,60 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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