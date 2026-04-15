Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie
WKN: 911857 / ISIN: US93114W1071
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,407 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,81 Milliarden USD umgesetzt.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,83 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 61,15 Milliarden USD, gegenüber 52,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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