Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie

Wal-Mart de Mexico SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911857 / ISIN: US93114W1071

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 52,69 Milliarden USD im Vorjahr.

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