Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,487 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 15,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,68 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 55,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 52,29 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at