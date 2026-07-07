Erste Schätzungen: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,83 Milliarden USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) 12,61 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 61,27 Milliarden USD, gegenüber 52,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at